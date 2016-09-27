EnVyUs, Heroic, Team Liquid и G2 приглашены на Northern Arena
Организаторы Northern Arena анонсировали список приглашенных команд на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.
Приглашения получили команды: EnVyUs, Heroic, Team Liquid и G2 Esports. Еще три приглашенных участника озвучат позже. Последний слот на турнире получит победитель турнира Call of the North.
Финальная стадия Northern Arena BEAT Invitational пройдет с 11 по 13 ноября в городе Монреаль, Канаде. Событие примет «Белл-Центр», домашняя арена хоккейного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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