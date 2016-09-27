EnVyUs, Heroic, Team Liquid и G2 приглашены на Northern Arena

Представлена форма сборной России для финального этапа турнира чемпионата мира IeSF в Джакарте.

Представлена форма сборной России для финального этапа турнира IeSF Представлена форма сборной России для финального этапа турнира чемпионата мира IeSF в Джакарте.

Совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю киберспортивной организации Immortals и вошел в ее совет директоров.

Совладелец БК «Мемфис Гриззлис» инвестировал в киберсопртивную организацию Immortals Совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю киберспортивной организации Immortals и вошел в ее совет директоров.

Организаторы DreamHack Winter 2016 заявили, что в рамках фестиваля пройдет турнир в дисциплине Overwatch.

Турнир по Overwatch пройдет на DreamHack Winter 2016

Турнир по Overwatch пройдет на DreamHack Winter 2016 Организаторы DreamHack Winter 2016 заявили, что в рамках фестиваля пройдет турнир в дисциплине Overwatch.