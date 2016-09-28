«Спартак» – «Автомобилист». Видеотрансляция матча. Онлайн
Сегодня матч «Спартак» - «Автомобилист», который не будет транслироваться ни на одном спортивном телеканале, болельщики смогут увидеть в интернете.
Впервые в истории КХЛ хоккейный клуб «Спартак» и популярная сеть ВКонтакте организуют трансляцию на официальной странице красно-белых. Начало в 19:00.
Матч
Спартак - Автомобилист - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Потапов 1:18 (1:0). Бобылев (Ли), 31:19 (2:0).
Место и дата
29 сентября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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