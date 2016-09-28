«Спартак» – «Автомобилист». Видеотрансляция матча. Онлайн

Сегодня матч «Спартак» - «Автомобилист», который не будет транслироваться ни на одном спортивном телеканале, болельщики смогут увидеть в интернете.

Впервые в истории КХЛ хоккейный клуб «Спартак» и популярная сеть ВКонтакте организуют трансляцию на официальной странице красно-белых. Начало в 19:00.

&amp;amp;amp;amp;&amp;lt;span id=»XinhaEditingPostion»&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;amp;amp;&amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;amp;amp;amp;lt;span id=»XinhaEditingPostion»&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;