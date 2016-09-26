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Юрий Калитвинцев: Я давно следил за Панченко

Ярослав Карамов
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Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев сообщил, что проявившиеся в этом сезоне бомбардирские способности нападающего Кирилла Панченко не стали для него откровением. 

Напомним, в 13 матчах первенства ФНЛ форвард забил 11 голов, опережая уже на пять мячей ближайших конкурентов. «Динамо», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу первого дивизиона.

- Мы знали его уровень, - сказал Калитвинцев в интервью vtbrussia. - Это не молодой мальчик из ниоткуда. Когда возникла возможность приобрести этого игрока, я тут же сказал, что буду рад его появлению. Давно за ним следил.

- Как давно?
- Примерно с 20 лет. Он выделяется профессионализмом. К каждой тренировке готовится, как к игре. Серьезно относится к восстановительным мероприятиям. На поле он заряжен на атаку, но при этом и опускается помочь обороне.

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