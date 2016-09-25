Ведран Чорлука: Меня мог бы подменить Лапшов

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отметил молодого игрока обороны железнодорожников Ивана Лапшова.

- Кто мог бы меня подменить из молодых игроков клуба? Мне очень нравится Лапшов. Он спокойный. Думаю, должен быть чуть-чуть агрессивней. Но он умный игрок. Если сам захочет, вырастет в хорошего защитника. И через пару лет будет играть за первую команду. А если будет мягким, не будет работать на сто процентов, то ничего не получится. Но, повторюсь, мне игра Лапшова очень нравится, - сказал Ведран Чорлука.

Интервью с капитаном «Локомотива» Ведраном Чорлукой - в ближайшее время на Sovsport.ru