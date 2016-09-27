Представлена форма сборной России для финального этапа турнира IeSF

Представлена форма сборной России для финального этапа турнира чемпионата мира IeSF в Джакарте.



На своей странице в Facebook президент Федерации компьютерного спорта России Александр Горбаченко представил форму киберспортсменов из России.





Чемпионат мира IeSF пройдет с 6 по 9 октября в Джакарте по дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone.

