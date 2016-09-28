«Астана» сыграла вничью с «Янг Бойз» в Лиге Европы
Казахстанская «Астана» дома разошлась миром с швейцарским клубом «Янг Бойз» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Обе команды набрали первые очки в турнире. В активе их соперников по группе – АПОЭЛа и «Олимпиакоса» - по три очка, сегодня они сыграют в Греции.
Матч
Состав
Астана: Эрич, Малый, Шомко, Бейсебеков, Шитов, Аничич, Мужиков (Нургалиев, 84), Максимович, Каньяс, Деспотович (Нусербаев, 74), Кабананга (Тагыберген, 84)
Янг Бойз: Мвого, фон Берген, Саттер, Лекьякс, Нуху, Бертоне, Сулеймани (Шик, 81), Раве, Закария, Кубо (Айбишер, 90), Фрай (Дуа, 81)
Предупреждения:
Судья:
Саймон Ли Эванс (Уэльс)
Место и дата
29 сентября 18:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция
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