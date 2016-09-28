«Майнц» обыграл «Габалу» и вышел в лидеры группы Лиги Европы

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Майнц» обыграл азербайджанскую «Габалу» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл за четыре минуты до конца первого тайма полузащитник гостей Йосинори Муто.

Во второй половине встречи, на 57-й минуте Руслан Гурбанов, реализовав пенальти, сравнял счет матча. Спустя пять минут Сергей Зенев вывел азербайджанскую команду вперед. На 68-й минуте Джон Кордоба забивает за немецкую команду, а через четыре минуты Левин Эцтунали вывел «Майнц» вперед и установил окончательный счет в матче.

После двух матчей «Майнц» возглавляет группу с четырьмя очками, а «Габала» расположилась на последнем месте, не имея очков.