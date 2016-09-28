«Майнц» обыграл «Габалу» и вышел в лидеры группы Лиги Европы
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Майнц» обыграл азербайджанскую «Габалу» со счетом 3:2.
Счет в матче открыл за четыре минуты до конца первого тайма полузащитник гостей Йосинори Муто.
Во второй половине встречи, на 57-й минуте Руслан Гурбанов, реализовав пенальти, сравнял счет матча. Спустя пять минут Сергей Зенев вывел азербайджанскую команду вперед. На 68-й минуте Джон Кордоба забивает за немецкую команду, а через четыре минуты Левин Эцтунали вывел «Майнц» вперед и установил окончательный счет в матче.
После двух матчей «Майнц» возглавляет группу с четырьмя очками, а «Габала» расположилась на последнем месте, не имея очков.
Матч
Голы
Муто 41 (0:1). Гурбанов 57 (1:1 - пен.). Зенев 62 (2:1). Кордоба 68 (2:2). Озтунали 78 (2:3).
Состав
Габала: Безотосный, Вернидуб (Джамалов, 86), Рикардиньо, Рафаэл, Мирзабеков, Станкович, Озобич, Садигов (Маммадов, 81), Зенев, Гурбанов (Франжич, 81), Дабо
Майнц: Лёссль, Буссманн, Хак, Брозински, Белль, Малли, Фрай, Родригес (Кордоба, 67), Клеменс (Озтунали, 67), де Бласис, Муто (Сердар, 84)
Предупреждения:
Озобич, 47; Зенев, 70; Вернидуб, 78; Станкович, 90 - Хак, 14; Лёссль, 57; Озтунали, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
29 сентября 18:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция