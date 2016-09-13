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Озил практически договорился с «Арсеналом» о новом контракте

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily MirrorКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил близок к подписанию нового контракта с командой.

Как сообщает Daily Mirror, согласно новому соглашению, зарплата игрока в стане «канониров» составит 200 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть «Арсенал». Немецкие СМИ утверждали, что в услугах Озила заинтересованы клубы из Турции, а также тренерский штаб «Барселоны».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 7 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2018 года.


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