Озил практически договорился с «Арсеналом» о новом контракте

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил близок к подписанию нового контракта с командой.



Как сообщает Daily Mirror, согласно новому соглашению, зарплата игрока в стане «канониров» составит 200 тысяч фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть «Арсенал». Немецкие СМИ утверждали, что в услугах Озила заинтересованы клубы из Турции, а также тренерский штаб «Барселоны».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 7 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2018 года.



