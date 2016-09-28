Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать внимания

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.



«Попадание Александра Головина в список на звание лучшего молодого игрока Европы – это исключение из правил. Не стоит обращать на это внимание, потому что в этот список можно включить кого угодно. Если бы он вошел в пятерку или десятку лучших – это другое дело. Где российский футбол, мы увидели совсем недавно.

Головин – молодец, хороший парень, делает все правильно. Пришел в клуб завоевывать место – завоевал. Теперь должен думать только об этом. Звездой, которая будет забивать много голов, он не станет, потому что у него другая роль на поле. Если бы он был нападающим, который забивает и делает игры, тогда да, а так, таких игроков очень много. Чтобы о тебе говорили, надо хорошо играть на протяжении нескольких лет.

Трудно сказать, заиграет ли Александр в Европе, потому что, чтобы уехать, нужно быть голодным до футбола. А у нас таких игроков очень мало. Поэтому они все играют здесь, в тепличных условиях, и считаются звездами. Два гола забивают, а получают два миллиона. А через два года у нас пройдет чемпионат мира, стадионы строят, условия станут еще лучше. В 20 лет у нас футболист молодой, в 26 играть не хочет, а в 30 уже заканчивает.



В Европе 90% наших игроков никто не знает. В ближайшее время ничего не поменяется, потому что такие условия создаются зарплатами. Должен быть какой-то самородок, который сам скажет: «Извините, я уезжаю, хочу играть в Европе и там пахать», – приводит слова Мостового «Чемпионат».



Напомним, обладатель награды Golden Boy не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

С полным списком претендентов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.