Смолов, забив первый гол в ворота Ниццы, получил травму и покинул поле

Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле принимает «Ниццу».



Счет в матче на 23-й минуте игры открыл форвард хозяев Федор Смолов, получив при этом травму. После того, как игрок сборной России отметился забитым мячом, он попытался продолжить встречу, однако, спустя несколько минут покинул поле. Его заменил бразильский нападающий Ари.



На данный момент команды сыграли первый тайм. Счет на табло – 2:1 в пользу российского клуба.



Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.



