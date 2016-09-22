Даниил Квят: Хочется верить, что движемся в правильном направлении
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.
- Этап в Сингапуре оставил благоприятное впечатление. Команда провела немало проверок, выяснила кое-какие нюансы – надеюсь, дополнительное подтверждение мы получим здесь, в «Сепанге», пусть даже малазийская трасса подходит нам меньше сингапурской. Вероятно, нам будет труднее, но, хочется верить, мы ещё раз убедимся в том, что движемся в правильном направлении, - сказал Квят.
Напомним, перед шестнадцатым этапом
«королевских гонок» 22-летний россиянин занимает 14-е место, имея в активе 25
очков.
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