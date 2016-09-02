Дидье Дешам: Невызов Бензема? Выбранный мною состав оптимален
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вновь не вызвал в стан национальной команды форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.
Напомним, игрок пропустил Евро-2016, поскольку подозревался в шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.
«По формированию сборной решения принимаю я. На мой взгляд, выбранный мною состав оптимален», – приводит слова специалиста AFP.
7 октября сборной Франции в рамках квалификации ЧМ-2018 сыграет дома с Болгарией, а тремя днями позже отправятся в гости к Голландии.
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