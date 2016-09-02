Дидье Дешам: Невызов Бензема? Выбранный мною состав оптимален

читайте также

Бензема не попал в заявку сборной Франции на матчи квалификации ЧМ-2018 Главный тренер сборной Франции Дьдье Дешам определился с составом на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира-2018.

Ролан Гусев: Кейн – неплохой футболист, но это не Суарес или Бензема Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящей встречи столичного клуба с «Тоттенхэмом»

Томас Тухель: Очень легко сказать, что Роналду не в форме, но кто выносит такие оценки? Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель оценил тройку нападения мадридского «Реала» в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, отметив, игрока сборной Португалии.

«Арсенал» постарается купить Бензема следующим летом Лондонский «Арсенал» следующим летом постарается у «Реала» приобрести французского нападающего Карима Бензема, сообщает Merca Futbol.

Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – Канада Нападающий Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).

Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в сборную Голландии для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018. Об этом сообщает на официальном сайте Королевского футбольного союза страны.

Клод Макелеле: Зидан и Роналдо – два гения, каждый из которых изменил мир футбола Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле сравнил игру Зинедина Зидана и бразильца Роналдо, а также рассказал о тренировках с нынешним наставником «Реала».

Зинедин Зидан: Очень доволен игрой Хамеса, и дело тут не только в его голе Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), отметив нападающего Карима Бензема и полузащитника Хамеса Родригеса.

Хамес и Бензема принесли «Реалу» победу над «Эспаньолом» «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Корнелья Эль Прат» в Барселоне.

«ПСЖ» не сумел договориться с Бензема Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема мог вернуться минувшим летом в чемпионат Франции. Об этом сообщил журналист Фредерик Хермель, который отметил, что на игрока претендовал «ПСЖ».

Франция и Англия проведут товарищеский матч на «Стад де Франс» 13 июня Сборная Франции проведет товарищеский матч с Англией 13 июня, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).

Эдер: Мне немного жаль, что я забил Франции в финале Евро-2016 Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер заявил, что сожалеет из-за того, что расстроил французов, забив победный гол в финале Евро-2016.

«Мы реально смотрим на вещи». Главный тренер белорусов – о ничьей с Францией Сборная Белоруссии отобрала очки в домашнем матче у финалиста Евро-2016. Теперь белорусы отнимут очки у голландцев и шведов?

Александр Хацкевич: Ничья с французами придаст нам еще больше уверенности Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич прокомментировал отборочный матч чемпионата мира-2018 против Франции (0:0).

Сборная Белоруссии разошлась миром с командой Франции, Калачев отыграл весь матч Футболисты сборной Белоруссии сыграли вничью с командой Франции в рамках отборочной кампании ЧМ-2018.

Белоруссия – Франция – 0:0. Как это было Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию матча Белоруссия - Франция.

Бензема может вернуться в сборную Франции в случае оправдательного вердикта суда Нападающий сборной Франции Карим Бензема может быть возвращен в состав сборной Франции, если будет доказана невиновность футболиста в деле о шантаже.

Дешам прозрел – Погба вернулся. Как прошли главные товарищеские матчи В ночь с четверга на пятницу в Европе состоялись два товарищеских суперматча – Италия против Франции (1:3) и Бельгия против Испании (0:2).

Джанни Инфантино: Надеюсь, видеосудьи будут работать на ЧМ-2018 в России Президент ФИФА Джанни Инфантино после товарищеского матча Италия – Франция высказался за использование видеоповторов на чемпионате мира в России.