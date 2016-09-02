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Дидье Дешам: Невызов Бензема? Выбранный мною состав оптимален

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  AFPКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вновь не вызвал в стан национальной команды форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.

Напомним, игрок пропустил Евро-2016, поскольку подозревался в шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

«По формированию сборной решения принимаю я. На мой взгляд, выбранный мною состав оптимален», – приводит слова специалиста AFP.

7 октября сборной Франции в рамках квалификации ЧМ-2018 сыграет дома с Болгарией, а тремя днями позже отправятся в гости к Голландии.


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