Кими Райкконен: Нет смысла строить прогнозы на Гран-при Малайзии

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.

- Как всегда, сложно сказать заранее, на что можно рассчитывать. Поверхность трассы - новая, и мы пока не знаем, как это скажется. По ходу уик-энда выясним, но в этом году в разных гонках ситуация складывалась по-разному, результаты очень плотные, иногда лучше выступает одна команда, иногда - другая, так что расстановка сил в какой-то мере меняется, и нет смысла строить прогнозы, - сказал Райкконен.

Перед шестнадцатым этапом «королевских гонок» 36-летний финн расположился на пятом месте, имея в активе 148 очков.

Гран-при Малайзии пройдет на трассе «Сепанг» с 30 сентября по 2 октября.