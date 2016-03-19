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Юлия Липницкая лидирует на турнире в Словакии

Андрей Симоненко
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Чемпионка командных соревнований Олимпийских игр в Сочи россиянка Юлия Липницкая занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в столице Словакии Братиславе.

Липницкая без грубых ошибок исполнила короткую программу и набрала 63,16 балла. Второй идет еще одна россиянка Мария Сотскова – 61,58. Третья российская участница соревнований Алена Леонова занимает промежуточное четвертое место – 56,84.

Произвольную программу одиночницы исполнят в пятницу.

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