Юлия Липницкая лидирует на турнире в Словакии
Чемпионка командных соревнований Олимпийских игр в Сочи россиянка Юлия Липницкая занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в столице Словакии Братиславе.
Липницкая без грубых ошибок исполнила короткую программу и набрала 63,16 балла. Второй идет еще одна россиянка Мария Сотскова – 61,58. Третья российская участница соревнований Алена Леонова занимает промежуточное четвертое место – 56,84.
Произвольную программу одиночницы исполнят в пятницу.
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