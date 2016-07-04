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«Боруссия» М потеряла на неопределенный срок полузащитника Раффаэла

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)Комментарии

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Раффаэл получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что у игрока диагностирована травма левого бедра. О сроках восстановления не сообщается.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел на клубном уровне 8 матчей и забил 6 голов.


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