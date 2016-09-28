СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.



За петербургский клуб отличились Сергей Широков, Никита Гусев и Вадим Шипачев, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил второй «сухарь» в сезоне.



Подопечные Олега Знарка в турнирной таблице Западной конференции после 15 матчей идут на второй строчке, имея в активе 35 очков. Команда Владимира Юрзинова-младшего на Востоке, проведя на четыре игры меньше, занимает 14 место с двенадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 2 октября в Загребе против «Медвешчака», китайский клуб сыграет днем ранее в Москве со «Спартаком».