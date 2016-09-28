СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со
счетом 3:0.
За петербургский клуб отличились Сергей Широков, Никита Гусев и Вадим Шипачев, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил второй «сухарь» в сезоне.
Подопечные Олега Знарка в турнирной таблице Западной конференции после 15 матчей идут на второй строчке, имея в активе 35 очков. Команда Владимира Юрзинова-младшего на Востоке, проведя на четыре игры меньше, занимает 14 место с двенадцатью очками.
Следующий матч армейцы проведут 2 октября в Загребе против «Медвешчака», китайский клуб сыграет днем ранее в Москве со «Спартаком».
Матч
СКА - Куньлунь Ред Стар - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Широков (Белов, Яковлев), 14:33 (1:0). Гусев (Хафизуллин), 25:23 (2:0). Шипачёв (Чудинов, Хафизуллин), 47:46 (3:0).
Место и дата
29 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция