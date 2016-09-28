Олег Знарок: Дацюка увидим через неделю-полторы, Коскинен сыграет в следующем матче

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар» (3:0).

- Моментами игра не получалась и ребята не выполняли игровое задание. Сыграли на ноль - это неплохо. Значит, умеем играть от обороны в сложных матчах, что не получилось в предыдущей игре.



- Шестеркин играет в последних матчах - это означает, что сейчас делаете ставку на него? Почему не играет Коскинен?

- В следующем матче будет играть Коскинен.



- Когда увидим Дацюка?

- Через неделю. Может, полторы, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.

За петербургский клуб отличились Сергей Широков, Никита Гусев и Вадим Шипачев, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил второй «сухарь» в сезоне.

Подопечные Олега Знарка в турнирной таблице Западной конференции после 15 матчей идут на второй строчке, имея в активе 35 очков. Команда Владимира Юрзинова-младшего на Востоке, проведя на четыре игры меньше, занимает 14 место с двенадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 2 октября в Загребе против «Медвешчака», китайский клуб сыграет днем ранее в Москве со «Спартаком».