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Владимир Юрзинов-младший: Команда у нас строится, есть много определенных сложностей, из них нужно достойно выходить

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Куньлуня Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:3).

- Сегодня сражались, как в предыдущей встрече, все три периода. Жалко, что не удалось зацепиться за игру, ребята старались, боролись. Все-таки есть травмы, много играем в три пятерки одними и теми же игроками. Чтобы играть с серьезными соперниками, нам необходимо несколько хороших форвардов топ-уровня, которые могли бы забивать. Это проблема, но претензий к команде нет. У нас морально устойчивая команда, стараемся каждый матч проводить до конца. Сегодня СКА был сильнее.

- С чем связано появление в первом звене Дамьена Флери, у которого большой показатель полезности со знаком «минус»?
- У нас всего девять нападающих, поэтому появление в первом звене или третьем может быть одинаково неожиданным для вас. Мы пытаемся найти сочетания. Команда у нас строится, есть много определенных сложностей, из них нужно достойно выходить, и нам некем заменить игроков. Травмировался Бакош, Пейсти выбыл до конца сезона, поэтому важно усилится двумя крайними форвардами хорошего уровня, чтобы достойно выступать.

- Для вас сложно строить команду с нуля?
- Очень тщательно подбирали игроков, бюджет не позволяет брать тех, кого мы могли бы. Главное - не делать глобальных ошибок. Каждый период подготовки, исходя из разного количества игроков, приходилось все тщательно взвешивать - небольшие ошибки были бы очень чреваты. Очень важный момент, что удалось создать костяк команды. Сегодня играли три китайских игрока, в Череповце было четыре, они подтягиваются. Важно, чтобы был дух в команде. Постепенно будем царапаться, цепляться за результат, - передает слова Юрзинова-младшего корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.

За петербургский клуб отличились Сергей Широков, Никита Гусев и Вадим Шипачев, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил второй «сухарь» в сезоне.

Подопечные Олега Знарка в турнирной таблице Западной конференции после 15 матчей идут на второй строчке, имея в активе 35 очков. Команда Владимира Юрзинова-младшего на Востоке, проведя на четыре игры меньше, занимает 14 место с двенадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 2 октября в Загребе против «Медвешчака», китайский клуб сыграет днем ранее в Москве со «Спартаком».

Матч

СКА - Куньлунь Ред Стар - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Широков (Белов, Яковлев), 14:33 (1:0). Гусев (Хафизуллин), 25:23 (2:0). Шипачёв (Чудинов, Хафизуллин), 47:46 (3:0).

Место и дата

29 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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