Илья Ковальчук: В матче с «Куньлунем» СКА был чересчур гостеприимным

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар» (3:0).

- Сегодня мы были чересчур гостеприимными. Сыграли не самый лучший матч, но самое главное, что сыграли на ноль. За это надо зацепиться.



- Слишком мягко играли?

- Не совсем выполнили то, о чем просили тренеры, много теряли шайбу в средней зоне и в зоне соперника мало играли. Надо создавать больше моментов.



- Как оцените сухарь Шестеркина?

- Молодец, хорошо оцениваю.



- Успели пообщаться с Поникаровским, с которым дружите?

- Конечно. У «Куньлуня» не все так просто: клуб только вошел в лигу, там много проблем, все эти перелеты - тяжело. Он привыкает, пожелаем ему удачи, самое главное, чтобы обошлось без травм, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.

За петербургский клуб отличились Сергей Широков, Никита Гусев и Вадим Шипачев, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин оформил второй «сухарь» в сезоне.

Подопечные Олега Знарка в турнирной таблице Западной конференции после 15 матчей идут на второй строчке, имея в активе 35 очков. Команда Владимира Юрзинова-младшего на Востоке, проведя на четыре игры меньше, занимает 14 место с двенадцатью очками.

Следующий матч армейцы проведут 2 октября в Загребе против «Медвешчака», китайский клуб сыграет днем ранее в Москве со «Спартаком».