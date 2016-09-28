«Северсталь» оказалась сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли «Адмирал».
Встреча, прошедшая на домашнем льду череповецкого клуба, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Войтех Полак и Дмитрий Кагарлицкий.
Единственный гол для «Адмирала» в активе Максима Маминова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Адмирал - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кагарлицкий (Полак, Чернов), 12:21 (1:0). Мамин (Александров), 21:55 (1:1). Полак (Чернов, Кагарлицкий), 29:02 (2:1).
Место и дата
29 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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