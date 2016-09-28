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«Северсталь» оказалась сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли «Адмирал».

Встреча, прошедшая на домашнем льду череповецкого клуба, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Войтех Полак и Дмитрий Кагарлицкий.

Единственный гол для «Адмирала» в активе Максима Маминова.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Северсталь - Адмирал - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Кагарлицкий (Полак, Чернов), 12:21 (1:0). Мамин (Александров), 21:55 (1:1). Полак (Чернов, Кагарлицкий), 29:02 (2:1).

Место и дата

29 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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