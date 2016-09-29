«Краснодар» одолел «Ниццу» в Лиге Европы, забив пять мячей
Футболисты «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы нанесли поражение «Ницце».
Встреча, прошедшая на домашней арене «быков», завершилась со счетом 5:2.
Первый гол на 23-й минуте забил форвард «Краснодара» Федор Смолов, однако, открыв счет, игрок сборной России получил травму и покинул поле. Второй мяч в ворота гостей забил полузащитник Жоазиньо. В концовке первого тайма нападающий гостей Марио Балотелли отыграл один мяч, а во второй половине встречи итальянец был заменен.
Третий гол в ворота «Ниццы» был забит с пенальти на 65-й минуте и сделал это все тот же Жоазиньо, оформив тем самым дубль. Гости сократили отставание до одного мяча на 65-й минуте за счет гола полузащитника Вилана Сиприена. В самом конце игры бразильский нападающий Ари оформил дубль, поставив окончательную точку в матче – 5:2 в пользу российского клуба.
В следующем туре «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Лига Европы
2-й тур
Групповой этап
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция