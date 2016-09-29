«Краснодар» одолел «Ниццу» в Лиге Европы, забив пять мячей

Футболисты «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы нанесли поражение «Ницце».



Встреча, прошедшая на домашней арене «быков», завершилась со счетом 5:2.



Первый гол на 23-й минуте забил форвард «Краснодара» Федор Смолов, однако, открыв счет, игрок сборной России получил травму и покинул поле. Второй мяч в ворота гостей забил полузащитник Жоазиньо. В концовке первого тайма нападающий гостей Марио Балотелли отыграл один мяч, а во второй половине встречи итальянец был заменен.

Третий гол в ворота «Ниццы» был забит с пенальти на 65-й минуте и сделал это все тот же Жоазиньо, оформив тем самым дубль. Гости сократили отставание до одного мяча на 65-й минуте за счет гола полузащитника Вилана Сиприена. В самом конце игры бразильский нападающий Ари оформил дубль, поставив окончательную точку в матче – 5:2 в пользу российского клуба.

В следующем туре «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.



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