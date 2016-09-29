Дубль Кадлеца помог «Спарте» обыграть «Интер»

В рамках второго тура группового раунда Лиги Европы «Спарта» в своих стенах обыграла «Интер» со счетом 3:1.

Счет в матче на 7-й минуте первого тайма открыл нападающий чешской команды Вацлав Кадлец, через 22 минуты 24-летний форвард оформил дубль.

На 71-й минуте матча нападающий гостей Родриго Паласио отыграл один мяч. На 78-й минуте защитник хозяев поля Марио Голек установил окончательный счет в матче, забив с передачи Андрея Мазухи.

На 75-й минуте защитник гостей Андреа Раноккиа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев провел на поле 90 минут.

После двух матчей команда из Праги с тремя очками расположилась на третьей строчке группы К, а подопечные Франко де Бура, проиграв второй матч подряд в турнире, занимают четвертое место, не имея очков.

В следующем матче Лиги Европы «Спарта» 20 октября отправится в Израиль, где сыграет с «Хапоэлем», а миланская команда в этот же день примет «Саутгемптон».