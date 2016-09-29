Дубль Кадлеца помог «Спарте» обыграть «Интер»
В рамках второго тура группового раунда Лиги Европы «Спарта» в своих стенах обыграла «Интер» со счетом 3:1.
Счет в матче на 7-й минуте первого тайма открыл нападающий чешской команды Вацлав Кадлец, через 22 минуты 24-летний форвард оформил дубль.
На 71-й минуте матча нападающий гостей Родриго Паласио отыграл один мяч. На 78-й минуте защитник хозяев поля Марио Голек установил окончательный счет в матче, забив с передачи Андрея Мазухи.
На 75-й минуте защитник гостей Андреа Раноккиа получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев провел на поле 90 минут.
После двух матчей команда из Праги с тремя очками расположилась на третьей строчке группы К, а подопечные Франко де Бура, проиграв второй матч подряд в турнире, занимают четвертое место, не имея очков.
В следующем матче Лиги Европы «Спарта» 20 октября отправится в Израиль, где сыграет с «Хапоэлем», а миланская команда в этот же день примет «Саутгемптон».
Матч
Голы
Кадлец В. 7 (1:0). Кадлец В. 25 (2:0). Паласио 71 (2:1). Голек 76 (3:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух, Голек, Кадлец М. (Пулкраб, 73), Караваев, Сачек, Дочкал, Фридек (Юлиш, 66), Хольцер, Чермак (Лафата, 88), Кадлец В.
Интер: Ханданович, Раноккиа, Мурильо, Д'Амброзио (Ансалди, 56), Мианге, Ньюкури (Икарди, 70), Банега, Мело, Кандрева (Перишич, 63), Эдер, Паласио
Предупреждения:
Фридек, 58; Юлиш, 78; Кадлец В., 80; Пулкраб, 90 - Раноккиа, 46
Удаления:
нет - Раноккиа, 75
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Дженерали Арена, Онлайн-трансляция