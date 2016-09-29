«Вильярреал» не смог обыграть «Стяуа» в Лиге Европы
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы футболисты «Стяуа» сыграли вничью с командой «Вильярреала» (1:1).
Счет в матче на девятой минуте открыл нападающий гостей Борре Сантос. Спустя десять минут румынская команда, силами Салли Муниру отыгралась.
Российский полузащитник «желтой субмарины» Денис Черышев провел на поле 90 минут.
После двух туров испанская команда лидирует в группе L, имея в активе 4 очка, а «Стяуа» занимает четвертое место, заработав одно очко.
В следующем матче команда из Румынии 20 октября примет на своем поле «Цюрих», а подопечные Франа Эскриба в этот же день отправятся в Турцию, где сыграют с «Османлыспором».
Матч
Стяуа - Вильярреал - 1:1 (1:1)
Голы
Сантос 9 (0:1). Муниру 20 (1:1).
Состав
Стяуа: Ницэ, Момчилович, Моке, Тошка, Тамаш, Болдрин, Бурчяну, Муниру, Попа (Яколиш, 77), Аморим (Попеску О., 89), Голубович (Тэнасе, 77)
Вильярреал: Фернандес, Йокич, Рукавина, Бонера, Мусаккио, Черышев (Сориано Р., 73), дос Сантос, Сориано Б., Н'Диай, Пато (Кастильехо, 63), Сантос (Бакамбу, 82)
Предупреждения:
нет - Сантос, 55; Рукавина, 74; Н'Диай, 76
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
29 сентября 20:00, Стяуа, Онлайн-трансляция