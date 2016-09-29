«Шахтер» вдесятером обыграл «Брагу» в Лиге Европы
«Шахтер» во Львове взял верх над «Брагой» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Счет на пятой минуте открыл полузащитник хозяев поля Тарас Степаненко. Во втором тайме Виктор Коваленко удвоил преимущество своей команды.
Отметим, что с 47-й минуте горняки играли вдесятером: за вторую желтую карточку был удален Фред.
«Шахтер» набрал шесть очков и уверенно возглавляет группу H. В активе «Браги» один балл.
В следующем туре украинский клуб 20 октября примет бельгийский «Гент», а португальская команда в тот же день сыграет в гостях с турецким «Коньяспором».
Матч
Голы
Степаненко 5 (1:0). Коваленко 56 (2:0).
Состав
Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Кучер, Фред, Марлос (Тайсон, 74), Бернард, Степаненко, Коваленко (Малышев, 90), Феррейра (Дентиньо, 85)
Брага: Марафона, Росич, Гойяно, Жорж, Байано, Вукчевич, Мауро, Эдуарду (Мартинес, 67), Сантуш (Бакич, 67), Орта (Стоилькович, 53), Хассан
Предупреждения:
Фред, 25; Степаненко, 65; Кучер, 82 - Вукчевич, 54; Сантуш, 63; Стоилькович, 82
Удаления:
Фред, 47 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция