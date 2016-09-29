«Аякс» обыграл «Стандарт» в Лиге Европы
«Аякс» дома обыграл «Стандарт» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол на 28-й минуте забил нападающий хозяев поля Каспер Дольберг.
Голландский клуб набрал шесть очков и уверенно возглавляет группу G. В активе бельгийской команды один балл.
В следующем туре «Аякс» 20 октября сыграет на выезде с «Сельтой», а команда из Льежа в тот же день примет греческий «Панатинаикос».
Матч
Голы
Дольберг 28 (1:0).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Виргевер, Санчес, Юнес (Эль-Гази, 85), Синкгравен, Классен, Гудель, Траоре, Шоне (Ридевальд, 62), Дольберг (Кассиерра, 69)
Стандард: Жилле, Фай, Шольц, Андраде, Требел, Доссеви (Лежар, 80), Эно, Лаифис, Эдмилсон (Домпе, 69), Бельфодил, Раман (Мбенза, 69)
Предупреждения:
Синкгравен, 38 - Бельфодил, 43; Фай, 72; Домпе, 78
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция