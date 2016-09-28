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Илья Ковальчук: На тему Кубка мира с ребятами не общались. Они приехали расстроенными, зачем капать на свежую мозоль

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке мира-2016 в Торонто.

- Следили за Кубком мира?
- Конечно, по утрам показывали лучшие моменты, смотрели все вместе.

- Согласны с мнением, что канадцев не остановить?
- Почему никак не одолеть? Не согласен.

- За финалом наблюдаете?
- Нет, сейчас у СКА много игр. Надо высыпаться.

- Обсуждали со сборниками турнир? Чего не хватило сборной России?
- Мы на эту тему не общались. Ребята приехали расстроенными, поэтому зачем капать на свежую мозоль. Надо сейчас концентрироваться на игре в СКА и показать здесь хорошую игру, - приводит слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, сборная России на групповом этапе Кубка мира обыграла сборную Северной Америки (до 23 лет) со счетом 4:3, победила Финляндию (3:0) и уступила Швеции (1:2).

В полуфинале хоккеисты Олега Знарка проиграли Канаде (3:5), которая сейчас играет в финальной серии турнира со сборной Европы. В первом матче канадцы одержали победу - 3:1. Следующая встреча состоится 30 сентября в 3:00 по московскому времени.

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