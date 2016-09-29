«Фиорентина» разгромила азербайджанский «Карабах» на групповом этапе Лиги Европы

Итальянская «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Карабахом» из Азербайджана в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.



Встреча между командами завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хоума Бабакар, оформивший дубль, Никола Калинич и Мауро Матиас Сарате, в активе которого также два мяча. Единственный гол в ворота Чиприана Тэтэрушану забил Дино Ндлову.



В следующем туре «Фиорентина» сыграет на 20 октября на выезде с чешским «Слованом», а «Карабах» примет на домашней арене ПАОК.



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