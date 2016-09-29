«Фиорентина» разгромила азербайджанский «Карабах» на групповом этапе Лиги Европы
Итальянская «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Карабахом» из Азербайджана в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча между командами завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хоума Бабакар, оформивший дубль, Никола Калинич и Мауро Матиас Сарате, в активе которого также два мяча. Единственный гол в ворота Чиприана Тэтэрушану забил Дино Ндлову.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет на 20 октября на выезде с чешским «Слованом», а «Карабах» примет на домашней арене ПАОК.
Лига Европы
2-й тур
Групповой этап
Матч
Фиорентина - Карабах - 5:1 (3:0)
Голы
Бабакар 39 (1:0). Калинич 43 (2:0). Бабакар 45 (3:0). Сарате 63 (4:0). Сарате 81 (5:0). Ндлову 90 (5:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Томович, Оливейра, Де Майо, Санчес Морено (Весино, 46), Кристофоро, Тельо, Бабакар, Бернардески (Кьеза, 61), Калинич (Сарате, 61)
Карабах: Шехич, Садыхов, Юнусзаде, Аголли, Медведев, Амиргулиев, Кинтана (Гусейнов, 46), Алмейда, Исмайлов (Муарем, 60), Мичел, Рейналдо (Ндлову, 84)
Предупреждения:
Санчес Морено, 18; Сарате, 64 - Медведев, 38; Мичел, 88
Удаления:
нет - Юнусзаде, 30
Судья:
Оливер Драхта (Австрия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция