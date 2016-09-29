«Слован» уступил ПАОКу, несмотря на гол россиянина Комличенко
Чешский «Слован» уступил греческому ПАОКу (1:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Счет уже на первой минуте открыл российский нападающий хозяев поля Николай Комличенко.
На десятой минуте Стефанос Атанасиадис восстановил равенство. Он же под занавес встречи принес гостям победу.
Команда из Либереца имеет в своем активе одно очко. Их сегодняшний соперник с четырьмя баллами возглавил группу J.
В следующем туре «Слован» 20 октября примет итальянскую «Фиорентину»., а ПАОК в тот же день сыграет на выезде с азербайджанским «Карабахом».
Матч
Голы
Комличенко 1 (1:0). Атанасиадис 10 (1:1 - пен.). Атанасиадис 82 (1:2).
Состав
Слован Лб: Дубравка, Бартошак (Барош, 79), Говорка, Цоуфал, Латка, Бартль (Экпай, 46), Сикора, Брейте, Фолпрехт (Карафиат, 73), Вух, Комличенко
ПАОК: Гликос, Варела, Цавелас, Леовац, Шахов (Тиам, 73), Леонардо, Каньяс, Родригес, Цимирот, Атанасиадис (Креспо, 86), Джалма (Мистакидис, 59)
Предупреждения:
Сикора, 9; Бартошак, 72 - Леовац, 14; Варела, 21; Каньяс, 71; Атанасиадис, 82
Судья:
Тамаш Богнар (Венгрия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Стадион У Нисы, Онлайн-трансляция