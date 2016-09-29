«Манчестер Юнайтед» – «Заря». Онлайн
Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на домашней арене сыграет с представителем УПЛ – «Зарей».
Встреча между командами стартует в 22.05 мск, а Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Манчестер Юнайтед - Заря - 0:02-й тайм
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Фосу-Менса, Байи, Рохо, Мата, Лингард, Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд
Заря: Шевченко, Сиваков, Форстер, Соболь, Каменюка, Караваев, Чайковский, Гречишкин, Петряк, Любенович, Кулач
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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