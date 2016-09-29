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«Манчестер Юнайтед» – «Заря». Онлайн

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на домашней арене сыграет с представителем УПЛ – «Зарей».

Встреча между командами стартует в 22.05 мск, а Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Манчестер Юнайтед - Заря - 0:0

2-й тайм

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Фосу-Менса, Байи, Рохо, Мата, Лингард, Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд

Заря: Шевченко, Сиваков, Форстер, Соболь, Каменюка, Караваев, Чайковский, Гречишкин, Петряк, Любенович, Кулач

Судья:

Орель Гринфилд (Израиль)

Место и дата

29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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