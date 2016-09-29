«Зальцбург» на выезде уступил «Шальке-04» в рамках группового этапа Лиги Европы
Представитель Бундеслиги «Шальке-04» нанес поражение австрийскому «Зальцбургу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1).
В составе «кобальтовых» забитыми мячами отметились Леон Горецка и Бенидикт Хеведес. Еще один мяч немецкого клуба в активе Дуйе Чалета-Цар, который забил в собственные ворота. На 72-й минуте игры Хонатан Сориано отправил единственный мяч в ворота «Шальке».
В следующем туре представитель чемпионата Германии 20 октября сыграет на выезде с «Краснодаром», а австрийская команда в тот же день примет на домашней арене «Ниццу».
Лига Европы
2-й тур
Групповой этап
Матч
Шальке 04 - Зальцбург - 3:1 (1:0)
Голы
Горецка 15 (1:0). Чалета-Чар 47 (2:0 - автогол). Хёведес 58 (3:0). Сориано 72 (3:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац (Баба, 80), Хёведес, Настасич, Налдо, Майер (Стамбули, 89), Гайс, Шёпф, Горецка (Коноплянка, 67), Бенталеб, Эмболо
Зальцбург: Вальке, Лайнер, Чалета-Чар, Ульмер, Юпамекано, Миранда, Лазаро (Минамино, 65), Лаймер (Радошевич, 65), Бериша, Вандерсон (Рзатковски, 89), Сориано
Предупреждения:
нет - Лаймер, 25; Юпамекано, 33; Чалета-Чар, 76; Сориано, 90
Судья:
Сердар Гезюбююк (Голландия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция