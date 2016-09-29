«Зальцбург» на выезде уступил «Шальке-04» в рамках группового этапа Лиги Европы

Представитель Бундеслиги «Шальке-04» нанес поражение австрийскому «Зальцбургу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1).

В составе «кобальтовых» забитыми мячами отметились Леон Горецка и Бенидикт Хеведес. Еще один мяч немецкого клуба в активе Дуйе Чалета-Цар, который забил в собственные ворота. На 72-й минуте игры Хонатан Сориано отправил единственный мяч в ворота «Шальке».



В следующем туре представитель чемпионата Германии 20 октября сыграет на выезде с «Краснодаром», а австрийская команда в тот же день примет на домашней арене «Ниццу».

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