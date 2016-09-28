Люсьен Фавр: После игры с «Краснодаром» обращусь к врачу
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мнением о поражении от «Краснодара» (2:5) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
- Нельзя сказать, что счет 2:5 отражает разницу в классе между двумя командами. Мы пропустили первый гол в результате ошибки в обороне. Второй мяч был похожим. Потом мы сократили отставание в счете. Но после состоялся 3 гол «Краснодара». И мы опять сократили разрыв. И тогда игра могла повернуться в любую сторону. Нам нужно было терпеть и искать свой шанс. Мы должны были атаковать, не оставляя свободные зоны в защите. У «Краснодара» быстрая линия атаки. Но мы пропустили гол, потом еще один и не смогли ничего сделать с этим. Счет вы видите на табло. «Краснодар» сыграл классно.
- Вы сорвали голос во время матча.
- Да, это так. Теперь мне придется обратиться к врачу.
- Сегодня вы пропустили за один матч больше мячей, чем за все игры чемпионата Франции.
- Мы пропустили голы в результате грубых ошибок в обороне. Игроки плохо выбирали позицию. При счете 3:2 мы должны были катать мяч, а не бежать вперед, как мы сделали. За это «Краснодар» нас наказал.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция