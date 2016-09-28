Люсьен Фавр: После игры с «Краснодаром» обращусь к врачу

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мнением о поражении от «Краснодара» (2:5) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Нельзя сказать, что счет 2:5 отражает разницу в классе между двумя командами. Мы пропустили первый гол в результате ошибки в обороне. Второй мяч был похожим. Потом мы сократили отставание в счете. Но после состоялся 3 гол «Краснодара». И мы опять сократили разрыв. И тогда игра могла повернуться в любую сторону. Нам нужно было терпеть и искать свой шанс. Мы должны были атаковать, не оставляя свободные зоны в защите. У «Краснодара» быстрая линия атаки. Но мы пропустили гол, потом еще один и не смогли ничего сделать с этим. Счет вы видите на табло. «Краснодар» сыграл классно.



- Вы сорвали голос во время матча.

- Да, это так. Теперь мне придется обратиться к врачу.

- Сегодня вы пропустили за один матч больше мячей, чем за все игры чемпионата Франции.

- Мы пропустили голы в результате грубых ошибок в обороне. Игроки плохо выбирали позицию. При счете 3:2 мы должны были катать мяч, а не бежать вперед, как мы сделали. За это «Краснодар» нас наказал.