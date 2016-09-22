Даниил Квят: С Малайзией связаны приятные воспоминания

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего в этот уик-энд Гран-при Малайзии.

- С трассой «Сепанг» у меня связаны приятные воспоминания, - цитирует Квята официальный сайт «Торо Россо». – Здесь я провел одну из первых своих «формульных» гонок – еще в «Формуле-BMW». Мы, кстати, тогда выступали вместе с моим нынешним партнером Карлосом Сайнсом и устроили несколько запоминающихся схваток. До сих пор под впечатлением от того, как мы боролись бок о бок в первом и втором поворотах! Кроме того, я тогда одержал две победы, и это, конечно, тоже добавляет позитивных впечатлений. Мне нравится этап в Малайзии, тем более, в «Формуле-1» я также выступал здесь удачно. Надеюсь, в этот раз у нас также появится повод для хороших воспоминаний.

Напомним, перед шестнадцатым этапом «королевских гонок» 22-летний россиянин занимает 14-е место, имея в активе 25 очков.