Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик0 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед0 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит2 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома3 : 0Астра
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Даниил Квят: С Малайзией связаны приятные воспоминания

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Торо Россо»Комментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего в этот уик-энд Гран-при Малайзии.

- С трассой «Сепанг» у меня связаны приятные воспоминания, - цитирует Квята официальный сайт «Торо Россо». – Здесь я провел одну из первых своих «формульных» гонок – еще в «Формуле-BMW». Мы, кстати, тогда выступали вместе с моим нынешним партнером Карлосом Сайнсом и устроили несколько запоминающихся схваток. До сих пор под впечатлением от того, как мы боролись бок о бок в первом и втором поворотах! Кроме того, я тогда одержал две победы, и это, конечно, тоже добавляет позитивных впечатлений. Мне нравится этап в Малайзии, тем более, в «Формуле-1» я также выступал здесь удачно. Надеюсь, в этот раз у нас также появится повод для хороших воспоминаний.

Напомним, перед шестнадцатым этапом «королевских гонок» 22-летний россиянин занимает 14-е место, имея в активе 25 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Перес: Надеюсь, через неделю мы всё узнаем о моем новом контрактеМексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом с командой.Даниил Квят: На «Сепанге» есть, где обгонятьПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях трассы «Сепанг», на которой в эти выходные пройдет Гран-при Малайзии.Кими Райкконен: Нет смысла строить прогнозы на Гран-при МалайзииФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Даниил Квят: Хочется верить, что движемся в правильном направленииРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Фрмулы-1», который пройдет в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Мы не знаем чего ждать от нового асфальта в МалайзииБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Марк Уэббер прокатился по центру Лондона на гоночном автомобилеАвстралийский автогонщик Марк Уэббер проехался по улицам Лондона на спорткаре Porsche 919 Hybrid.Дженсон Баттон: Мне 36 лет и впереди моя трехсотая гонкаБританский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Михаил Алешин: Переход в «Формулу-1»? Только если в топ-команду!Михаил Алешин: Переход в «Формулу-1»? Только если в топ-команду!Единственный россиянин в «Индикар», гонщик SMP Racing Михаил Алешин – о втором сезоне за океаном и жизни в Америке.В чемпионате мира-2017 будет 21 этапВсемирный совет Международной автомобильной федерации утвердил предварительный календарь чемпионата «Формулы-1» на 2017 год.Михаил Алешин: Выступлю на оставшихся этапах WECРоссийский пилот Indycar Михаил Алешин рассказал о планах на оставшуюся часть года.Михаил Алешин: Хельмут Марко очень ценит КвятаБывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.Михаил Алешин: Приму приглашение в «Формулу-1» только от топ-командРоссиянин Михаил Алешин, выступающий в серии Indycar, поделился своими мыслями относительно возможного продолжения карьеры в «Формуле-1».Себастьян Феттель: В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезонаНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Издевательства из-за расизма в школе закалили меняБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как в школьные годы над ним издевались одноклассники.Ромен Грожан: Я прекрасно подготовлен к Гран-при МалайзииФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.Даниил Квят: Бороться за очки и новый контракт проще, имея быструю машинуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что бороться за очки и новый контракт было бы проще, имея конкурентоспособный автомобиль.Даниил Квят: Тема перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» для меня закрытаРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем восприятии событий текущего сезона.Сергей Сироткин: Было приятно поработать за рулем болида «Формулы-1»Российский автогонщик Сергей Сироткин провел тесты в Валенсии за рулем болида «Формулы-1».Болид «Формулы-1» посоревновался в скорости с истребителемВ аэропорте Зальцбурга состоялся необычный гоночный заезд между болидом «Формулы-1» и истребителем.Виталий Петров: Феттель – главный герой Гран-при СингапураБывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров поделился мнением о прошедшем Гран-при Сингапура.

Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение