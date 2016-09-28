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Люсьен Фавр: У Балотелли было недомогание

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мнением о поражении от «Краснодара» (2:5) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Я не хочу говорить, что мы проиграли из-за замены Балотелли. Марио просил замену на 25 минуте матча, но после изменил свое решение и продолжил игру. У него было недомогание. Он сумел забить гол, но потом все же пришлось его заменить. Тогда он уже не мог играть в полную силу.

- Команда провела 2 матча в Лиги Европы и набрала в них 0 очков.
- Мы сохраняем все шансы на выход из группы. Мы знаем, что «Шальке 04» выиграл у «Зальцбурга». Но все впереди, у нас есть возможности выйти из группы. Нужно сделать выводы из поражения от «Краснодара». Важна работа над ошибками: это касается игры и в обороне, и в атаке. Впереди нас ждет 4 матча, в которых все решится. Пока рано говорить, что мы ни на что не способны.

- Вы ожидали такой игры от «Краснодара», какую они показали?
- Я не увидел ничего нового в игре «Краснодара». Они так играли и с ЦСКА, и с «Ростовом». «Краснодар» хорошо организованная команда. Они мобильные. Это сильная и солидная команда. Мое мнение сейчас не изменилось.

- Сейчас «Ницца» лидирует в Лиге 1. «Краснодар» занимает 6 позицию в Премьер-Лиге. Можно ли в связи с этим сопоставить по силе эти чемпионаты?
- Я ожидал этого вопроса. Но пока нечего сравнивать. В нашем чемпионате всего сыграно 6 туров. О чем говорить? Плюс мы всего лишь единожды сыграли с российским клубом. Не стоит ставить под сомнение уровень чемпионата Франции.

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