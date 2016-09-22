Даниил Квят: На «Сепанге» есть, где обгонять

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях трассы «Сепанг», на которой в эти выходные пройдет Гран-при Малайзии.

- «Сепанг» - очень интересная трасса, - отметил Квят в интервью пресс-службе «Торо Россо». – В первых двух поворотах здесь появляется масса хороших возможностей для обгонов. Кроме того, в Малайзии так же жарко, как в Сингапуре – на асфальте здесь можно запросто приготовить яичницу! Все это добавляет остроты в борьбу на трассе, так что гонка должна получиться интересной. К сожалению, нам не очень на руку тот факт, что здесь много длинных прямых, на которых мы будем уступать соперникам в максимальной скорости. С другой стороны, на них появляется возможность немного отдохнуть и собраться с силами, чтобы максимально активно и агрессивно атаковать в поворотах.

Напомним, перед шестнадцатым этапом «королевских гонок» 22-летний россиянин занимает 14-е место, имея в активе 25 очков.