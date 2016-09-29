Игорь Шалимов: Что со Смоловым и Ахмедовым? Ничего хорошего
Главный
тренер «Краснодара» Игорь
Шалимов поделился мнением
о победе над «Ниццей» (5:2) в матче
2-го
тура группового
этапа Лиги Европы.
- Игра, как и поле, была тяжелая. Результатом мы довольны: добились победы. Это позволит быстрее восстановить силы. Через 2 дня нам предстоит матч с «Рубином». Игра была бы равной, если бы мы не действовали агрессивно при прессинге. Все ребята были распределены по зонам, за счет чего мы сжали «Ниццу». Они терялись и не знали, что делать. Это и было тем, чего мы хотели добиться. Парни молодцы, додержались до конца и уверенно победили.
- Что со Смоловым и Ахмедовым?
- Ничего хорошего с парнями. По Феде все будет понятно завтра. Возможно, это растяжение у обоих футболистов.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция