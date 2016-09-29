Игорь Шалимов: Что со Смоловым и Ахмедовым? Ничего хорошего

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Ниццей» (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.



- Игра, как и поле, была тяжелая. Результатом мы довольны: добились победы. Это позволит быстрее восстановить силы. Через 2 дня нам предстоит матч с «Рубином». Игра была бы равной, если бы мы не действовали агрессивно при прессинге. Все ребята были распределены по зонам, за счет чего мы сжали «Ниццу». Они терялись и не знали, что делать. Это и было тем, чего мы хотели добиться. Парни молодцы, додержались до конца и уверенно победили.



- Что со Смоловым и Ахмедовым?

- Ничего хорошего с парнями. По Феде все будет понятно завтра. Возможно, это растяжение у обоих футболистов.