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Игорь Корнеев: Нет смысла возвращать в «Локомотив» Ниасса и Ндойе

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев заявил, что не видит смысла в возвращении бывших нападающих в команду.

- Надеемся, зимой в команду придут минимум два новичка. Возвращение Ниасса и Ндойе? Верим в игроков, которые в команде. Голы придут. Ниасса и Ндойе нет смысла возвращать. Нам нужна новая кровь, - заявил Игорь Корнеев.

Напомним, Умар Ниасс перешел из «Локомотива» в «Эвертон», а Даме Ндойе - в «Халл».

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