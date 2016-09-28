Игорь Корнеев: Нет смысла возвращать в «Локомотив» Ниасса и Ндойе

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев заявил, что не видит смысла в возвращении бывших нападающих в команду.



- Надеемся, зимой в команду придут минимум два новичка. Возвращение Ниасса и Ндойе? Верим в игроков, которые в команде. Голы придут. Ниасса и Ндойе нет смысла возвращать. Нам нужна новая кровь, - заявил Игорь Корнеев.



Напомним, Умар Ниасс перешел из «Локомотива» в «Эвертон», а Даме Ндойе - в «Халл».