Игорь Шалимов: Измайлов еще не готов

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Ниццей» (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.



- Мы пытаемся добиться того, чтобы нам было неважно, какой перед нами соперник. Мы пытаемся действовать от себя. Неважно, как играет оппонент. Чтобы парни понимали, как играть против любой схемы. Поэтому для нас не было никаких сюрпризов.



- Сегодня игра «Краснодара» отличалась от матча ЦСКА?

- С армейцами могло сложиться так же. Но там мы попали под прессинг, много ошибались, не выходили в атаку так, как хотели. Сегодня мы смогли воплотить все, что хотели.



- Кого выделите персонально?

- Никого. Это некорректно.



- В конце игры прихрамывал Ари...

- С ним все хорошо.

- Жоаозиньо показал, что может помочь сборной России?

- По Жоаозиньо не ко мне вопрос. Есть Станислав Саламович Черчесов. Пусть он и решает.



- Какой гол выделите?

- Четвертый. Он стал ключевым для нас.



- Почему не выпустили Измайлова?

- Он еще не готов.