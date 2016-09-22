Серхио Перес: Надеюсь, через неделю мы всё узнаем о моем новом контракте
Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес рассказал о том,
как обстоят дела с новым контрактом с командой.
- Пока никаких новостей. Я знаю, что повторяю эти слова на
каждом этапе, но очень надеюсь, что на следующей неделе мне будет, что
рассказать. Да, процесс занял больше времени, чем можно было ожидать, но мы
движемся в верном направлении, потому, надеюсь, через неделю мы всё узнаем, -
сказал Перес.
Напомним,
перед шестнадцатым этапом «королевских гонок» 26-летний мексиканец занимает
восьмое место, имея в активе 66 очков.
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