Жоаозиньо: Победила команда, а не я

Российский полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после победы над «Ниццей» (5:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы назвал главные факторы успеха.



- Конечно, я счастлив, что забил 2 гола и отдал результативную передачу. Но главное - команда победила и взяла 3 очка.



- Насколько поле мешало играть?

- Да, поле было очень тяжелым для двух команд, но мы смогли качественно выходить из обороны и смогли добиться победы.



- Имея преимущество в 2 мяча, «Краснодар» действовал расслабленно, за что его наказали.

- Да, мы теряли концентрацию, когда имели такое преимущество. Соперник смог отыграться, но потом у нас открылось второе дыхание, мы наладили игру и победили.



- Игра с «Ниццей» - лучшая для вас в «Краснодаре»?

- Пожалуй, да. Но для меня важно другое - наша команда. Победил коллектив, а не я.



- «Краснодар» набрал 6 очков в 2 матчах. Дело сделано в группе Лиги Европы?

- Нет. Впереди 4 игры. Нужно настраиваться на каждую из них и готовиться. Плюс у нас чемпионат, матч с «Рубином», где мы обязаны брать 3 очка. В Лиги Европы нужно забыть, что у нас 6 очков и играть в свой футбол.



- Вспомните, как забили первый гол.

- Я точно не помню. Может, защитник ошибся, я его обвел и реализовал эпизод.



- Насколько игра с «Ниццей» и «Ред Буллом» отличаются друг от друга?

- Сегодня мы играли дома, что придало нам сил. И 5 мячей - результат эмоций.



- Перед пенальти была долгая пауза. Сразу решили, куда направите мяч?

- Да, я заранее это решил и просто сильно ударил.