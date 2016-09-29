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Жоаозиньо: Победила команда, а не я

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после победы над «Ниццей» (5:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы назвал главные факторы успеха.

- Конечно, я счастлив, что забил 2 гола и отдал результативную передачу. Но главное - команда победила и взяла 3 очка.

- Насколько поле мешало играть?
- Да, поле было очень тяжелым для двух команд, но мы смогли качественно выходить из обороны и смогли добиться победы.

- Имея преимущество в 2 мяча, «Краснодар» действовал расслабленно, за что его наказали.
- Да, мы теряли концентрацию, когда имели такое преимущество. Соперник смог отыграться, но потом у нас открылось второе дыхание, мы наладили игру и победили.

- Игра с «Ниццей» - лучшая для вас в «Краснодаре»?
- Пожалуй, да. Но для меня важно другое - наша команда. Победил коллектив, а не я.

- «Краснодар» набрал 6 очков в 2 матчах. Дело сделано в группе Лиги Европы?
- Нет. Впереди 4 игры. Нужно настраиваться на каждую из них и готовиться. Плюс у нас чемпионат, матч с «Рубином», где мы обязаны брать 3 очка. В Лиги Европы нужно забыть, что у нас 6 очков и играть в свой футбол.

- Вспомните, как забили первый гол.
- Я точно не помню. Может, защитник ошибся, я его обвел и реализовал эпизод.

- Насколько игра с «Ниццей» и «Ред Буллом» отличаются друг от друга?
- Сегодня мы играли дома, что придало нам сил. И 5 мячей - результат эмоций.

- Перед пенальти была долгая пауза. Сразу решили, куда направите мяч?
- Да, я заранее это решил и просто сильно ударил.

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