Паулу Фонсека: «Шахтер» одержал красивую победу над «Брагой»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека дал комментарий после победы над «Брагой» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Это был сложный матч, как мы и ожидали. Особенно когда мы остались без Фреда и играли всего вдесятером. Все должно было быть совсем по-другому. Должен был быть назначен пенальти, и мы должны были оставаться с 11 игроками. В первом тайме тоже был один момент, когда судья мог дать пенальти, но, к сожалению, его не дал.
Команда мне понравилась не только после удаления, а и в течение всей игры. Удаления команда не почувствовала, она играла весь матч слаженно, прекрасно действовала в обороне, держала линию. Игроки выполнили все, что я от них требовал.
Мы заработали важные очки, которые планировали, одержали красивую победу. Посмотрим, что будет дальше, а сейчас всё великолепно», – цитирует Фонсеку Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Матч
Голы
Степаненко 5 (1:0). Коваленко 56 (2:0).
Состав
Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Кучер, Фред, Марлос (Тайсон, 74), Бернард, Степаненко, Коваленко (Малышев, 90), Феррейра (Дентиньо, 85)
Брага: Марафона, Росич, Гойяно, Жорж, Байано, Вукчевич, Мауро, Эдуарду (Мартинес, 67), Сантуш (Бакич, 67), Орта (Стоилькович, 53), Хассан
Предупреждения:
Фред, 25; Степаненко, 65; Кучер, 82 - Вукчевич, 54; Сантуш, 63; Стоилькович, 82
Удаления:
Фред, 47 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция