Паулу Фонсека: «Шахтер» одержал красивую победу над «Брагой»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека дал комментарий после победы над «Брагой» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.



«Это был сложный матч, как мы и ожидали. Особенно когда мы остались без Фреда и играли всего вдесятером. Все должно было быть совсем по-другому. Должен был быть назначен пенальти, и мы должны были оставаться с 11 игроками. В первом тайме тоже был один момент, когда судья мог дать пенальти, но, к сожалению, его не дал.



Команда мне понравилась не только после удаления, а и в течение всей игры. Удаления команда не почувствовала, она играла весь матч слаженно, прекрасно действовала в обороне, держала линию. Игроки выполнили все, что я от них требовал.



Мы заработали важные очки, которые планировали, одержали красивую победу. Посмотрим, что будет дальше, а сейчас всё великолепно», – цитирует Фонсеку Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».