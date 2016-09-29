Вячеслав Подберезкин: Четвертый гол «Краснодара» убил «Ниццу»
Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после победы над «Ниццей» (5:2) на групповом этапе Лиги Европы назвал ключевой момент матча.
- Раз счет 5:2, значит, нам многое удалось. Мы выполнили установку тренера: выбегали в быстрые атаки. Жалко, что наши парни Смолов и Ахмедов получили травмы. Это омрачило победы. Но счет по игре. Мы победили заслуженно.
- В каких компонентах победили французов?
- Поле было тяжелым. На нем сложно играть в комбинационный футбол. Думаю, мы победили за счет желания. Мы не могли подвести своих болельщиков.
- Насколько тяжелее было играть с французами, чем с «Ред Буллом»?
- Европейские чемпионаты и Лига Европы - это другие турниры, там разные скорости. Интересно играть в таких турнирах, соперничать с серьезными командами. Мы смогли победить. Это главное.
- Когда наступил переломный момент в игре?
- Когда мы забили третий мяч, а потом и четвертый. Он поставил точку в матче и убил «Ниццу».
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция