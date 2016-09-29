Вячеслав Подберезкин: Четвертый гол «Краснодара» убил «Ниццу»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после победы над «Ниццей» (5:2) на групповом этапе Лиги Европы назвал ключевой момент матча.



- Раз счет 5:2, значит, нам многое удалось. Мы выполнили установку тренера: выбегали в быстрые атаки. Жалко, что наши парни Смолов и Ахмедов получили травмы. Это омрачило победы. Но счет по игре. Мы победили заслуженно.



- В каких компонентах победили французов?



- Поле было тяжелым. На нем сложно играть в комбинационный футбол. Думаю, мы победили за счет желания. Мы не могли подвести своих болельщиков.



- Насколько тяжелее было играть с французами, чем с «Ред Буллом»?



- Европейские чемпионаты и Лига Европы - это другие турниры, там разные скорости. Интересно играть в таких турнирах, соперничать с серьезными командами. Мы смогли победить. Это главное.



- Когда наступил переломный момент в игре?



- Когда мы забили третий мяч, а потом и четвертый. Он поставил точку в матче и убил «Ниццу».