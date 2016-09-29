Дубль Кокорина помог «Зениту» разгромить АЗ в Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Счет в середине первого тайма открыл Александр Кокорин. После перерыва преимущество хозяев удвоил Жулиано, затем Кокорин оформил дубль. Четвертый мяч в ворота голландского клуба с пенальти отправил Доменико Кришито, финальную точку за десять минут до окончания игры поставил Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.



Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».