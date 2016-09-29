«Краснодар» повторил достижение «Спартака»
Победа «Краснодара» над французской «Ниццей» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:2, стала не только крупной, но и по-своему исторической.
Всего лишь второй раз в истории отечественная команда забивает пять мячей в ворота французской в еврокубках. Впервые подобное достижение удалось московскому «Спартаку» тридцать лет назад - в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА 1986/1987 против «Тулузы» – 5:1. У спартаковцев 5 ноября 1986 года отличились Андрей Рудаков (дважды), Сергей Новиков (дважды) и Сергей Родионов.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция