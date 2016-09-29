«Краснодар» повторил достижение «Спартака»

Победа «Краснодара» над французской «Ниццей» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:2, стала не только крупной, но и по-своему исторической.

Всего лишь второй раз в истории отечественная команда забивает пять мячей в ворота французской в еврокубках. Впервые подобное достижение удалось московскому «Спартаку» тридцать лет назад - в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА 1986/1987 против «Тулузы» – 5:1. У спартаковцев 5 ноября 1986 года отличились Андрей Рудаков (дважды), Сергей Новиков (дважды) и Сергей Родионов.