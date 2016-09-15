Густаво: На сборную России нет давления перед финалом чемпионата мира

Вратарь сборной России по мини-футболу Густаво заявил, что после победы над действующими европейскими чемпионами испанцами в четвертьфинале мирового форума на команду ничего не давит.

«Сейчас давления почти нет. Оно было перед игрой с Испанией, потому что в прошлом сезоне уступили им на чемпионате Европы. В финале играть будем спокойно, но покажем все, на что способны

«Для меня побороться за золото чемпионата мира — уникальная возможность. Нам предстоит сразиться со сложным соперником. Не было предпочтений, с кем играть — Португалией или Аргентиной, так как в четверку лучших и финал проходят только сильные команды. Как бразилец, знаю, что аргентинская сборная — сложный противник, — заявил вратарь официальному сайту телеканала «360».

Напомним, что российская команда вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Аргентиной.