Гол Ибрагимовича помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Зарю» в Лиге Европы
Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли «Зарю».
Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в составе победителей забил 34-летний форвард Златан Ибрагимович, которому отдал голевой пас капитан команды Уэйн Руни.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 20 октября на домашней арене примут «Фенербахче», а клуб из УПЛ в тот же день сыграет в гостях с «Фейеноордом».
Sovsport.ru вел
текстовую трансляцию встречи.
Лига Европы
Групповой этап
2-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Заря - 1:0 (0:0)
Голы
Ибрагимович 69 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Фосу-Менса (Марсьяль, 73), Байи, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 72), Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд
Заря: Шевченко, Форстер, Сиваков, Соболь, Каменюка, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Гречишкин, Петряк, Любенович (Липартия, 76), Кулач (Паулиньо, 58)
Предупреждения:
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция