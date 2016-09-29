Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Было видно, что мы хорошо настроились на матч. В этом нам помогла игра с «Анжи», мы хотели реабилитироваться за потерю очков. Мы хорошо изучили соперника и забили пять голов. Все играли очень грамотно: знали, когда ускорять игру, а когда менять акценты атаки. Я очень доволен этим. АЗ играет по схемам. Мы подготовились, закрыли нужные зоны, и они почти ничего не создали за весь матч.



- Что с Лукой Джорджевичем, который получил травму?

- Сейчас его отвезут в больницу и сделают рентген. Меня удивляют судьи, которые видели, как жестко в его ногу вошел соперник. Думаю, у него серьезная травма. Он не может даже наступить на ногу.



- Сегодня у Лодыгина было мало работы.

- Да, вы правы. Именно поэтому он, скорее всего, сыграет со «Спартаком», - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».