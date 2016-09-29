Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).
- Было видно, что мы хорошо настроились на матч. В этом нам помогла игра
с «Анжи», мы хотели реабилитироваться за потерю очков. Мы хорошо
изучили соперника и забили пять голов. Все играли очень грамотно: знали,
когда ускорять игру, а когда менять акценты атаки. Я очень доволен
этим. АЗ играет по схемам. Мы подготовились, закрыли нужные зоны, и они
почти ничего не создали за весь матч.
- Что с Лукой Джорджевичем, который получил травму?
- Сейчас его отвезут в больницу и сделают рентген. Меня удивляют судьи, которые видели, как жестко в его ногу вошел соперник. Думаю, у него серьезная травма. Он не может даже наступить на ногу.
- Сегодня у Лодыгина было мало работы.
- Да, вы правы. Именно поэтому он, скорее всего, сыграет со «Спартаком», - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.
Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.
Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.
Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция