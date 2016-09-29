Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классе

Главный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).

- Во второй половине «Зенит» играл очень хорошо и забил нам четыре мяча.



- Как оцените ваши шансы на выход из группы?

- Мы надеемся победить в следующем матче против «Маккаби». Думаю, у нас остаются шансы на второе место.



- Показалось, что АЗ был совершенно не готов к такой игре «Зенита». Почему?

- Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классе. Сегодня мы это увидели, - передает слова Ван ден Брома корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».