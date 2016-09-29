«Дандолк» обыграл «Маккаби» и уступает только «Зениту»
Футболисты ирландского «Дандолка» на своем поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли тель-авивский «Маккаби» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Киаран Килдафф на 72-й минуте после передачи Дэрила Хоргана.
Таким образом, «Дандолк» набрал 4 очка по итогам двух туров и поднялся на второе место в группе D. В следующем матче ирландцы сыграют с лидером группы – «Зенитом». «Маккаби» пока не набрал ни одного очка и в следующем туре Лиги Европы сыграет с голландским АЗ.
Матч
Дандолк - Маккаби Т-А - 1:0 (0:0)
Голы
Килдафф 72 (1:0).
Состав
Дандолк: Роджерс, Мэсси, Гэннон, Бойл, Гатленд, Шилдс, Финн, Хорган, Бенсон, Макмиллан, Макэлени
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Тиби, Бен Хаим I, Медуньянин, Скарионе, Альберман, Перец, Игебор, Кьяртанссон, Бен Хаим II
Судья:
Андрис Трейманис (Латвия)
Место и дата
29 сентября 22:05, Таллат, Онлайн-трансляция