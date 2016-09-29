«Рома» разгромила «Астру», забив четыре безответных мяча
В рамках второго тура группового раунда Лиги Европы «Рома» на своем стадионе разгромила румынскую «Астру» со счетом 4:0.
Счет в матче на 15-й минуте открыл Кевин Стротман, забив с передачи Франческо Тотти. На последней минуте первого тайма Федреки Фацио удвоил преимущество итальянской команды.
На второй минуте второго тайма защитник гостей Федерико Фацио забил гол в свои ворота. На 55-й минуте встречи Мохаммед Салах увеличил счет в матче, забив с передачи все того же Франческо Тотти.
После двух туров команда из Рима возглавляет группу Е с четырьмя очками, , а «Астра» занимает четвертое место, не имея очков.
В следующем матче Лиги Европы подопечные Лучано Спаллетти 20 октября примут на своем поле «Аустрию», а румынская команда в этот же день сыграет в Чехии против «Виктории».
Матч
Голы
Строотман 15 (1:0). Фацио 45 (2:0). Фабрисио 47 (3:0 - автогол). Салах 55 (4:0).
Состав
Рома: Алисон, Бруно Перес, Манолас, Фацио, Жуан, Салах, Паредес, Строотман, Тотти, Перотти, Итурбе
Астра: Лунг, Алвеш, Фабрисио, Лазич, Жуниор, Сэпунару, Тейшейра, Сэто, Мансали, Никоаре, Алибек
Судья:
Алияр Агаев (Азербайджан)
Место и дата
29 сентября 22:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция