Николас Ломбертс: Думали, что против АЗ нам будет сложнее

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Думали, нам будет сложнее, АЗ играет на контратаках. Мы играли терпеливо, и хорошо, что в нужный момент дожали соперника.



- Схема 4-4-2 подходит «Зениту», не так ли?

- Да, АЗ отошел к своим воротам, как это делают многие команды на «Петровском». Соперник не создал много моментов, что хорошо, и результат показывает, что наша схема - хороший вариант, - передает слова Ломбертса корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».